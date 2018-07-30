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Arap Koalisyonu'ndan İran'a Kızıldeniz suçlaması

Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el Maliki, İran’ı Kızıldeniz’deki deniz trafiğini tehdit etmekle suçladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:50
Arap Koalisyonu'ndan İran'a Kızıldeniz suçlaması

Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el Maliki, İran'ı Kızıldeniz'deki deniz trafiğini tehdit etmekle suçladı.

İRAN'A KIZILDENİZ SUÇLAMASI

Turki el-Maliki, yaptığı basın açıklamasında İran'ın Kızıldeniz üzerinden yürütülen deniz trafiğini tehdit etmekle suçladı.

El-Maliki, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Kızıldeniz trafiğinin güvenli bir şekilde akmasını sağlayacaklarını belirterek,

Yemen'in güvenliğini sağlamak için Yemen ordusuna destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

El-Maliki, gerçekleştirilen operasyonlar sürecinde tüm müttefiklerin sivil vatandaşların güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemi aldıklarını belirtti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:50
  1. Arap Koalisyonu
  2. Suudi Arabistan
  3. İran
  4. Kızıldeniz

YORUM YAZ

  • SUCINOSUCINO4 dk önce
    SUUDI DENILEN DINSIZLER ISRAILE CALISIYORLAR.
  • halit yaşar Bükülmezhalit yaşar Bükülmez21 dk önce
    bu saudiler cami avlusuna işiyorlar,başlarına gelecek var.
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