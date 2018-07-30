Arap Koalisyonu'ndan İran'a Kızıldeniz suçlaması

Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el Maliki, İran'ı Kızıldeniz'deki deniz trafiğini tehdit etmekle suçladı.

İRAN'A KIZILDENİZ SUÇLAMASI

Turki el-Maliki, yaptığı basın açıklamasında İran'ın Kızıldeniz üzerinden yürütülen deniz trafiğini tehdit etmekle suçladı.

El-Maliki, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Kızıldeniz trafiğinin güvenli bir şekilde akmasını sağlayacaklarını belirterek,

Yemen'in güvenliğini sağlamak için Yemen ordusuna destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

El-Maliki, gerçekleştirilen operasyonlar sürecinde tüm müttefiklerin sivil vatandaşların güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemi aldıklarını belirtti.