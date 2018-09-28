Arap koalisyonu Yemen'de İHA düşürdü!
Yemen’in güneyindeki Aden kentinde Husilere ait olduğu tahmin edilen İHA, Arap koalisyonu tarafından düşürüldü.28 Eylül 2018 Cuma 15:34
Suudi Arabistan'ın yarı resmi medya organlarından "Ukaz" gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, koalisyon güçleri, Aden kentinde bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Arap Koalisyonu hava kuvvetleri tarafından düşürülen İHA'nın koalisyona ait karargahı hedef aldığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
YORUM YAZ