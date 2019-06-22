Arap Koalisyonu Yemen Hava sahasında iki Husi İHA’sını düşürdü Yemen’deki Husilere karşı Yemen meşru hükumetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonuna aitjet uçaklarının Husilere ait 2 insansız hava aracının düşürdüğü bildirildi.

Yemen’deki Husilere karşı Yemen meşru hükumetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonuna aitjet uçaklarının Husilere ait 2 insansız hava aracının düşürdüğü bildirildi.

Arap Koalisyonuna ait jet uçakları bu gün Yemen hava sahası üzerinde Sana’da etkin olan İran’ın desteklediği Husilere ait 2 İHA düşürdü.

Arap Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki: “Arap Koalisyonunun uluslararası hukuk gereğince caydırıcı tedbirler alma hakkını teyit ediyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.