İsrailli vekil, Yahudi ırkı bozulmaması için Araplarla evliliğe karşı çıktı

yeniakit.com.tr özel İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un şiddet ve nefreti ile meşhur milletvekili Oren Hazan, etnik kökeni Arap olan bir İsrailli kadın ile Yahudi bir erkeğin evliliğine karşı çıktı. Hazan, bu suretle kendilerinin asimile edildiğini ifade ederek farklı ırkla kaynaşmaya tepki gösterdi.

Bir Arap ile Bir Yahudi Evlendi, Bakandan Vekile İsrail Devleti Tutuştu

İsrailli Arap haber sunucusu Lucy Aharish ile İsrailli Yahudi aktör Tzachi Halevy, 4 yıl boyunca birlikte oldukları halde ilişkilerini medyadan sakladıktan sonra evlilikleri ile gündeme düştüler.

Evlilik, Filistinlilere karşı defaatle lanse ettiği nefret ve kana susamışlığı ile mahud olan İsrail milletvekili Oren Hazan’ın acayip bir tepkisine yol açtı. Hazan twitter hesabından; “Lucy Aharish’i ülkemize zarar vermek ve Yahudi temiz soyundan gelme daha fazla Yahudi evlatların çıkmasına mani olmak maksadıyla bir Yahudi ruhunu baştan çıkarttığı için suçlamıyorum, aksine o din değiştirme ile hoş karşılanır. Ben, Fauda’yı [Tzachi’nin rol aldığı televizyon dizisi] çok ileri bir adım olarak alan Tzachi ‘İslamlaşmış’ Halevy’yi suçluyorum, kardeş, kuruntusal olmayı bırak. Lucy, bu şahsi bir mesele değil, ancak bilmelisin ki Tzachi benim kardeşimdir ve Yahudi halkı benim halkımdır, asimilasyonu kes!” yazdı.

“Yahudi Olmanın Ne Manaya Geldiğini Unutmuşsunuz!”

Oren Hazan, twitterdan gösterdiği bu aksülamele gelen tepkiler üzerine, bu sefer tepki verenleri hedef aldı. Hazan, onların tepkilerinin “Yahudi asimilasyonunu doğru ve kahramanca yapılan bir iş” haline çevirdiğini vurgulayıp, sol siyasi görüştekilerin “Yahudi olmanın ne manaya geldiğini unuttuğunu” ifade etti.

İsrail İçişleri Bakanı da Tepki Gösterip Asimilasyondan Acı Çektiklerini Vurguladı

İçişleri Bakanı Arye Dery de, bu tip evlilik gibi şeylere karşı olduğunu ifade edip, “tüm aşka falan rağmen, böyle şeyleri asla teşvik etmemeliyiz” dedi. Ordu Radyosuna konuşan Dery, “Tüm dünyada asimilasyonun acısı Yahudi halkını tüketmektedir” cümlesini sarf edip, New York eyaletinde Holokost sonrasında olduğundan daha az Yahudi bulunduğunu iddia ederek savını desteklemeye çalıştı.

Dery sözlerine devamla; “Şunu söyleyeyim ki Lucy’nin İsrail devletine zarar vermek kastı olmadığına şüphem yok. Onlar birbirine aşık ve evlenmiş bir çift, ancak bu doğru şey değil. Çocuklarınız olacak, onların da İsrail’de statülerinden dolayı bir problemi olacak. Eğer o [Lucy Aharish] yahudiliği arzularsa, o halde din değiştirme süreci bulunmaktadır.”

Amerika ve İsrail’in dünya çapında yürüttüğü ve İsrail’in demokratik, farklı inançlara saygılı; Türkiye’nin ise baskıcı ve insan haklarında pek kötü durumda olduğunu savuran propagandaya rağmen, yaşanan sadece bu örnek bile propagandalarını hercümerc etmeye kâfi geldi. Öyle ki, devletlerinde yaşayan farklı etnik kökenden bir kadın ile bir erkeğin evlenmesi gibi bir meseleyi bile bakanlık ve milletvekili nezdinde ciddi reaksiyonlarla “vatan, millet, devlet meselesi” haline getirmeleri tüm çarpıklık ve ikiyüzlülüklerini bir kez daha gözler önüne serdi.