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Arap isim sığırcıkların dansını yorumladı... "Uydular ve uçaklar bile çarpışırken, kuşlardan biri bile düşmüyor"

Bir televizyon kanalında, kuşların dansı üzerinden izleyen herkesi tefekkür yolculuğuna çıkaran bir Arap yorumcu, son teknolojiye sahip uyduların veya uçakların bile havada çarpışırken, kuşların içgüdüsel olarak birbirlerine çarpmadan uyumlu hareket etmesine dikkat çekti.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:31

 yeniakit.com.tr  Bir Arap kanalında, sığırcık kuşlarının gökyüzündeki ahenkli danslarına dair görüntüler yayınlandı. Programdaki bir yorumcu, kuşların görüntüleri üzerinden, dinleyenleri tefekkür etmeye sevk eden çarpıcı yorumlarda bulundu.

"Düşün, birlikte uçması gereken 50 bin tane uçak olsa... Bazı gösterilerde birbirine uzak mesafede olan üç uçağın çarpıştığına ve facia meyadana geldiğini tanıklık etmişizdir. Düşün; insan 50 bin tane uçak yapmak istere ve bunları aynı anda havalandırsa, aynı anda uçarsa... Facia!" diyen Arap yorumcu, “Bilim ve insan aklı, bunu açıklamada aciz kalıyor. Sığırcık isminde küçük ve güzel bir kuş var. Bu kuşun ilginç, ilahi bir programlaması var. Evrim teorisinin tam aksine on binlercesini bulursun. Belki de bu sayı yüz binlere ulaşır.” dedi ve yayınlanan videoda gökyüzünde farklı şekiller oluşturan kuş sayısının en az 50 bin olduğunu söyledi.

Uçan kuşlardan birinin bile yere düşmediğini söyleyen yorumcu, “Şunu sormak istiyorum; Bunun için bir bilgisayara veya süper bir bilgisayara ya da insan gücünün sınırını aşan son derece karmaşık matematiksel denklemlere ihtiyacı yok. Bir uydu, bütün teknolojiye rağmen uzayda kontrolünü kaybediyor ve bu da faciaya neden oluyor. Subhanallah! Sen bir de 50 bin tane uçağı düşünsene.” dedi.

Ardından kuşların gökyüzünde, adeta Allah’ın varlığını ispat etmek için sergiledikleri ahenkli gösterisine dair diğer görüntüler yayınlandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:34
  1. sığırcıkların dansı

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