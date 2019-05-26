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Arap gazetecilerden Bahreyn'deki çalıştaya ret

Arap Gazeteciler Birliği ABD'nin, Bahreyn'in başkenti Manama'da ekonomi çalıştayı düzenlenmesi çağrısına tepki gösterdi

26 Mayıs 2019 Pazar 20:36
Arap gazetecilerden Bahreyn'deki çalıştaya ret

KAHİRE (AA) - Arap Gazeteciler Birliği, ABD'nin, Bahreyn'in başkenti Manama'da ekonomi çalıştayı düzenlenmesi çağrısına tepki gösterdi.

Arap Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulunun Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, “Filistin davasına zarar verecek bütün girişimlerin kabul edilemez olduğu, bu çerçevede ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenlenmesi çağrısında bulunduğu ve destek verdiği Manama çalıştayının reddedildiği” belirtildi.

Ramazandan sonra Amerikan yönetiminin “yüzyılın anlaşması” olarak adlandırılan Filistin-İsrail barış anlaşması için harekete geçmesi bekleniyor. Trump yönetimi anlaşmanın sağlanması durumunda Batı Şeria ve Gazze’ye yatırım sözü veriyor.

- "Yüzyılın anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklanması beklenen "yüzyılın anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" konulu ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 20:36
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