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Arap Gazeteciler Federasyonu İsrail güçlerinin WAFA baskınını kınadı

11 Aralık 2018 Salı 23:55
Arap Gazeteciler Federasyonu İsrail güçlerinin WAFA baskınını kınadı

KAHİRE (AA) - Arap Gazeteciler Federasyonu, İsrail güçlerinin Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin WAFA'ya düzenlediği baskın, "işgalci güçler tarafından gerçekleştirilen saldırılar" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, tüm uluslararası basın ve insan hakları kurumlarına "Filistinli gazetecilere karşı işlenen bu iğrenç suçu kınama" çağrısı yapıldı.

İsrail güçleri, dün Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Ramallah'taki genel merkezine baskın düzenlemiş ve ajans çalışanlarını bir odada toplayarak dışarı çıkmalarına izin vermemişti.

Ajansa ait güvenlik kameralarını da inceleyen İsrail güçleri, bir süre sonra WAFA'nın ofisinden ayrılmıştı.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşanmış, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi de kullanan İsrail güçleri 2'si gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinliyi yaralamıştı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 23:55
  1. Arap Gazeteciler Federasyonu
  2. baskın
  3. WAFA

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