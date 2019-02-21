"Arap Emrah" lakaplı suç örgütü lideri Emrah S, adliyeye sevk edildi

Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemleri gibi suçlamalarla gündeme gelen ‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah S., polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Emrah S.’nin 2017 yılında İstanbul Adliyesi önünde yaşanan silahlı çatışmaya da karıştığı belirlendi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemleri ile bu olaylarda kullandığı otomobilleri Alibeyköy Barajı’nın sularına atması ile gündeme gelen ‘Arap Emrah’ lakaplı suç örgütü elebaşı Emrah S.’yi Sultangazi’de bir gecekonduda yakaladı.

Düzenlenen operasyonda saklandığı gecekondunun çatısından atlayıp kaçarken suç aleti silahla birlikte yakalanan Emrah S., İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zırhlı bir ekip otosuna bindirilen suç örgütü elebaşı, güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildiği sırada, kendini görüntüleyen gazetecilere dönerek “Günaydın herkese. Allah’ın dediği olur” ifadelerini kullandı.

Arap Emrah lakaplı suç örgütü elebaşı Emrah S., daha önce de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde adamları tarafından gerçekleştirilen çatışma ile duyulmuş, cinayetlerde kullandığı otomobilleri Alibeyköy Barajı’nın sularına atması ile gündeme gelmişti.