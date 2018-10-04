Arap düşmanı Siyonist Arap ülkesine gidecek!

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Arap düşmanı ve Filistin karşıtı kimliğiyle tanınan İsrail Kültür Bakanı Miri Regev, bir Arap ülkesini ziyaret edecek. İsrail Kültür Bakanı Miri Regev, önümüzdeki günlerde milli judo takımının başında Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret edecek.

Uluslararası Judo Federasyonunca bu yıl Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) düzenlenen yarışmalara Arap kamuoyunun İsrail milli takımının katılmasına yönelik tepkileri sonucunda yarışmaların başka bir ülkeye taşınması gündeme gelmiş, ancak BAE’nin tavır değişikliği sonucu yarışmalar bu ülkede kalmıştı.

Biri Yahudi Siyonist, diğeri Arap Siyonisti!

Siyonist İsrail devletinin, Filistinli Müslümanlara yönelik tutumu bilinirken, BAE de başta Suriye ve Mısır olmak üzere dünya genelindeki Müslüman halklara yönelik komplo düzenlemekle suçlanıyor. BAE, Arap siyonisti olarak tanınıyor.