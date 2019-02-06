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"Arap dünyasının ilk kadın İçişleri Bakanı Raya Hasan"

Lübnan'da İçişleri Bakanlığına atanan ilk kadın Raya Hasan, göreve başladı- Başbakan Saad Hariri:- "Lübnan kadınıyla gurur duyuyorum. Kabinedeki 4 kadın bakanla gurur duyuyorum. Arap dünyasının ilk kadın İçişleri Bakanı ile gurur duyuyorum"

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:10
"Arap dünyasının ilk kadın İçişleri Bakanı Raya Hasan"

BEYRUT (AA) - Lübnan'da İçişleri Bakanlığına atanan ilk kadın Raya Haffar el-Hasan, göreve başladı.

Lübnan'da geçen hafta kurulan Başbakan Saad el-Hariri'nin yeni hükümet kabinesinde yerini alan 4 kadın bakandan biri de İçişleri Bakanı Raya Hasan oldu.

Hariri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan kadınıyla gurur duyuyorum. Kabinedeki 4 kadın bakanla gurur duyuyorum. Arap dünyasının ilk kadın İçişleri Bakanı ile gurur duyuyorum. Lübnan'ın geleceğiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi üyesi Hasan, Lübnan ve diğer Arap ülkelerinde ilk defa İçişleri Bakanlığına atanan kadın olarak tarihe geçti.

Bakan Hasan, bugün başkent Beyrut'taki İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törenle halefi Nihad Meşnuk'tan görevi devraldı.

Hasan burada yaptığı açıklamada, kendisini bekleyen zorlu göreve dikkati çekti.

Vatandaşın kaygılarını göz önünde bulundurarak bir plan hazırladıklarını söyleyen Hasan, "Bugün zor bir görevi devralıyorum. Çünkü hukuku yürürlüğe koyan İçişleri Bakanlığını teslim alıyorum." dedi.

Bakan Raya Hasan, Hariri'nin 2009 yılında kurduğu hükümette Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Trablusşam kentinde 1967 yılında dünyaya gelen Hasan, evli ve 3 çocuk annesidir.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:10
  1. İçişleri Bakanı Raya Hasan
  2. Lübnan

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