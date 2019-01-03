Arap dünyası Esed ile normalleşiyor! Nahda'dan kritik çağrı

Tunus'taki Nahda Hareketi, Suriye'deki krizin aşılması için uzlaşı çağrısı yaptı.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, Suriye halkının topraklarındaki haklarını tekrar kazanmasını, çatışma ve insani trajedilerin sonlanmasını, Suriye'nin uluslararası ve Arap örgütlerindeki doğal statüsüne geri dönmesini sağlayacak kapsamlı bir ulusal uzlaşı çağrısında bulunuldu.

Arap dünyası Esed ile normallaşmeye gidiyor

Tunus'un batısındaki Monastır Havalimanı'na da 2012'den bu yana ilk defa geçen hafta Şam'dan uçuş gerçekleştirilmesi dikkati çekmişti.

Tunus 2012'de Suriye rejiminin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak bu ülke ile bütün diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamış, Tunus'taki Suriye Büyükelçisini geri göndermiş ve Şam'daki Büyükelçiliğini kapatmıştı.

Son dönemde Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Şam'a düzenlediği ziyaret ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'in Şam'daki büyükelçiliklerinin tekrar açılacağını duyurması başta olmak üzere Arap dünyasında Esed yönetimi ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımlar görülüyor.