0553 313 94 23

Arap dışişleri bakanlarının "bir saatlik" toplantısı sona erdi

- Ürdün, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Bahreyn ve Mısır dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantı yalnızca bir saat sürdü - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi:"İstişare amaçlı bir araya geldik. Toplantı olumluydu. Birlikte çalıştığımız tüm konulara değindik"

31 Ocak 2019 Perşembe 15:45
Arap dışişleri bakanlarının "bir saatlik" toplantısı sona erdi

AMMAN (AA) - Ürdün'ün batısındaki Ölü Deniz bölgesinde gerçekleştirilen Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı yaklaşık bir saatlik görüşmenin ardından sona erdi.

Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ve Mısır dışişleri bakanlarının katılımıyla Ölü Deniz'deki Konferans Sarayı'nda düzenlenen toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, toplantının ardından yaptığı kısa açıklamada, görüşmenin olumlu geçtiğini ifade ederek, "İstişare amaçlı bir araya geldik. Toplantı olumluydu. Birlikte çalıştığımız tüm konulara değindik." dedi.

- Bir saatlik toplantı

Toplantı süresinin kısa olmasının iki sebebi olabileceğini belirten Ürdün Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi Bedr el-Madi, "Önceden bir anlaşma yapılmış, gereken kararlar alınmışsa, toplantının uzun sürmesine gerek kalmamış olabilir." dedi.

Madi, diğer ihtimali de "gündem konularında yaşanan anlaşmazlığın, toplantıyı acilen sonlandırmayı gerektirdiği" şeklinde ifade etti.

Uzmanlar daha önceki açıklamalarında, Altılı Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'nın ana gündem maddesinin "Suriye'nin 2011'de dondurulan Arap Birliği üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesi" olacağını ifade etmişti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:45
  1. altılı arap dışişleri
  2. Ürdün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Skrtel'in cezasına indirim
    1. Skrtel'in cezasına indirim
    2. Milyonları ilgilendiren karar! Saat..
    3. Ricardo Quaresma'ya kötü haber
    4. Döviz kurları
    5. FETÖ yine devrede! İşte DSP planı
    6. AA Finans'ın ocak ayı "Enflasyon..
    7. Futbol: Hazırlık maçı
    8. Shinji Kagawa, İstanbul'da
    9. NATO'dan kritik Türkiye açıklaması!
    10. İhbarı değerlendiren ekipler tacirlere..
    11. Ruslar NATO uçağını kovaladı
    12. 2019 Asya Kupası finaline doğru
    13. Gazişehir Gaziantep'te Adana Demirspor..
    14. Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a..
    15. "Sosyal Girişimcilik Ağı" AB..
    16. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    17. Yolcu otobüsünde yangın çıktı!
    18. Gençlerbirliği'nde transfer çalışmaları
    19. Regaib Kandili ne zaman 2019 | Üç..
    20. Direğe çarpan otomobil kağıt gibi..
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek