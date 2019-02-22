Arap Denizi'nde akaryakıt ikmali Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekatı kapsamında, Türk ve Amerikan deniz kuvvetleri arasında Arap Denizi'nde gerçekleştirilen akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflar paylaşıldı

ANKARA (AA) - Türk ve Amerikan deniz kuvvetlerine ait gemilerin, Arap Denizi'nde gerçekleştirdiği akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarında, TCG Gökçeada Fırkateyni ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USNS KANAWHA isimli akaryakıt gemisi arasındaki akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflara yer verildi. Akaryakıt ikmalinin Arap Denizi’nde 20 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirildiği belirtildi. TCG Gökçeada Fırkateyni, Deniz Haydutluğuyla Mücadele Harekatı kapsamında Birleşik Görev Kuvveti-151'e destek sağlıyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.