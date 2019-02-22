Arap Denizi'nde akaryakıt ikmali
Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekatı kapsamında, Türk ve Amerikan deniz kuvvetleri arasında Arap Denizi'nde gerçekleştirilen akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflar paylaşıldı22 Şubat 2019 Cuma 11:25
ANKARA (AA) - Türk ve Amerikan deniz kuvvetlerine ait gemilerin, Arap Denizi'nde gerçekleştirdiği akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarında, TCG Gökçeada Fırkateyni ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USNS KANAWHA isimli akaryakıt gemisi arasındaki akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflara yer verildi.
Akaryakıt ikmalinin Arap Denizi’nde 20 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirildiği belirtildi.
TCG Gökçeada Fırkateyni, Deniz Haydutluğuyla Mücadele Harekatı kapsamında Birleşik Görev Kuvveti-151'e destek sağlıyor.
YORUM YAZ