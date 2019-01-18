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Arap Birliğinden "Suriye üyeliği" açıklaması

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Suriye'nin Birliğe üyeliğinin aktif hale getirilmesi için üye ülkelerin onayına ihtiyaç duyulduğunu belirtti

18 Ocak 2019 Cuma 21:11
Arap Birliğinden "Suriye üyeliği" açıklaması

BEYRUT (AA) - Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin aktif hale getirilmesinin ancak üye ülkelerin onayıyla mümkün olduğunu söyledi.

Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi çalışmaları kapsamında Lübnan'da bulunan Zeki, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Suriye rejiminin Arap Birliği etkinliklerindeki tüm çalışmalarının dondurulması yönünde 2011 yılında bir karar alındığını hatırlattı.

Suriye'nin Arap Birliği üyeliğini dondurma kararının, üye ülkelerin onayıyla alındığını ve tekrar aktif hale getirilmesinin de aynı şekilde mümkün olduğunu dile getiren Zeki, Suriye üyeliğinin aktifleştirilmesi yönünde bir hedefe ulaşılması için çalışma, diyalog ve istişarelere ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Lübnan'ın ev sahipliğinde pazar günü düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nde 27'den fazla maddeyi kapsayacak konuların ele alınacağını aktaran Zeki, masaya yatırılacak konuların Arap ülkelerindeki kalkınma çalışmalarıyla ilgili olacağını belirtti.

Zeki, zirvede konuşulacak en önemli maddelerin başında da Arap gıda güvenliğinin geldiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 21:11
  1. BEYRUT
  2. Lübnan
  3. Samih Şükri

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