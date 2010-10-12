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Arap Birliği’nden, Sudan’a destek

Libya’nın Sirte kentinde dün bir araya gelen Afrikalı ve Arap liderler, “Stratejik Ortaklık Tasarısı”, “Ortak eylem planı” ve Sudan ile ilgili bir karar tasarısı kabul ettiler

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Arap Birliği’nden, Sudan’a destek

“Stratejik Ortaklık Tasarısı”, barış ve güvenlik konularında siyasi diyaloğu güçlendirmek, mali, ticari ve kalkınma alanlarında işbirliğini geliştirmek, karşılıklı yatırımların ve ticaretin teşvik edilmesi, enerji, çevre, su kaynakları, tarım ve gıda sektöründe de işbirliğinin güçlendirilmesi gibi başlıklar öngörüyor. Afrikalı ve Arap liderler, Sudan ile ilgili kabul ettikleri karar tasarısında ise Sudan’ın milli egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemini vurguladılar ve ülkede yürütülen barış çabalarını desteklediklerini belirtiler. Liderler, karar tasarısında ayrıca Sudan’da düzenlenecek iki referandumun, “her türlü baskıdan uzak”, “Arap, Afrika ve uluslararası camiadan oluşan bir gözlemciler delegasyonun gözetiminde”, “öngörülen tarihte düzenlenmesi” gerektiğinin altını çizdiler.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:47
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