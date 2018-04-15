Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Suudi Arabistan'ın Zahran şehrinde bugün düzenlenecek, 29'uncu Arap Birliği Zirvesi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nin yönlendirmesiyle, Türkiye karşıtı bir bildirinin çıkartılması hedefleniyor.15 Nisan 2018 Pazar 15:09
Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Cuma günü biraraya gelmesiyle oluşturulan taslak zirve metninde İran ve Türkiye'yi hedef alan ifadeler yer aldı. İngiltere merkezli yayın yapan Şark-ül Evsat gazetesinin ele geçirdiği taslak metne göre, İran ve Türkiye'nin bazı Arap ülkelerinin içişlerine karıştığı iddia edilerek, Türkiye'nin sınır ötesi terörle mücadele operasyonları hedef alındı.
Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları kınandı
Taslak metinde, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı’na dil uzatıldı. Metinde, Arap Birliği'nden Afrin Harekatına karşı çıkılması talep edildi. Yine Türkiye'nin Irak'ta PKK terör örgütüne yönelik düzenlediği sınır ötesi askeri operasyonların kınanması ve kayıtsız şartsız geri çekilme talep edilmesi de dikkat çekti.
Katar'a yönelik ambargo devam edecek
Öte yandan zirveden iki gün önce ayrı olarak toplanan BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn, 10 aydır Katar'a yönelik uyguladıkları ambargonun devamı konusunda karar aldı. 4 ablukacı ülke, Katar'a daha önce sundukları 13 maddelik listeyi uygulamaya koymasını beklediklerini de açıkladı. 13 maddelik listenin beşinci sırasında Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması talebi bulunuyordu.
YORUM YAZ
Daha fazla yorum göster
merdo13 sa önce birleşikarapemirlikleri siztürkiyeninterörlemücadelesinedil uzatacağınızasuriyede yıllarca abdpkkypgpydhernehaltsa ismibunlarişgaletti yıllarca kankusturdusuriyelilerenerdeydinbu güne kadarabd nin tasmalı köpeği sudiler tasmayıne yöne çekti abd sudiler oyöne gidiyor FATİH17 sa önce abdveisrail inpislikyalaka köpekleribunlar .... pınardemir18 sa önce şerefsiz itler kanı bozuklar osmanlının mirasını yiyip bitiremediniz tipsizler...yazık halka sizin gibi kaı bozukların emrindeler ALLAH büyüktür NK21 sa önce Oğuz 21 sa önce Kendi kardeşini altın için satıp uykularında boğazlayan bu korkak köpekler yarın öbür gün zaferleeimiz peş peşe geldiğinde ne yüzle gelip bizimle bir olacaklar?alçak bu millet para için Peygamberimizn naaşını bile satmaya kalkar bu köpekler!!bir an önce arapların başını çekenler durdurulmalı.Önceden gizli gizli Osmanlıyı parçalamaya çalıştılar şimdi açık açık yapıyorlar! Şemseddin Sancaktar1 gün önce Bu karı kılıklı araplara Cumhurbaşkanı haddını bıldırmesı lazım.Zamannı çoktan gelmiş ve geçiyor.Orda petrol un parasını hırıstıyanlara peşkeş çekıyorlar bır de konuşuyorlar .O topraklar rın çoğu osmanlının gerekırse harekat düzenleyıp ellerınden almak lazım.Şımarık alçaklar onlar hırıstıyanları çağırmasa yataklarına buyur etmese onlarda sılahlarını orta doğuya denemezler Dinarlı 1 gün önce Tasmalarının ucunda kimlerin olduğu çoktandır belli. Osmanlı ya kılıç çekip iflah olan yoktur. Tez zamanda bir kez daha bunu anlayacaklar inşallah. ianadolu kurdu1 gün önce bu nemrut kafalı münafık güruhununda tepelerine binilmeli adi şerefsizvicdansızlar gebertilmeli islam birliğinin önündeki engellereden biri olan bu şerefsizlere anladıkları dilden cevap verilmeli İsfendiyarHalil Eralp1 gün önce Şaşacak bir şey yok ; Hz. Muhammede yaptıklarını unuttunuz mu ? Uh-11 gün önce Batıya yalakalığa devam!