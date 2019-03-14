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Arap Birliği'nden, İsrail'in Aksa'daki ihlallerine tepki

Arap Birliği:- "Son günlerde Aksa'da yaşananlar İsrail'in kasıtlı provokasyonudur. Mescid-i Aksa'ya bu şekilde baskın düzenlenmesi kentin mevcut statüsüne aykırıdır ve dini gerilimlerin fitilini ateşleyebilir"

14 Mart 2019 Perşembe 02:55
Arap Birliği'nden, İsrail'in Aksa'daki ihlallerine tepki

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik mükerrer ihlallerini kınayarak, Filistinlilerin direnişine mali destek verilmesi çağrısında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Maliye Bakanı Şükri Bişara ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Filistinlilerin mali olarak desteklenmesinin görüşüldüğü toplantının akabinde Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde Aksa'da yaşananlar, İsrail'in kasıtlı provokasyonudur. Mescid-i Aksa'ya bu şekilde baskın düzenlenmesi kentin mevcut statüsüne aykırıdır ve dini gerilimlerin fitilini ateşleyebilir." ifadeleri kullanıldı.

Maliki ile Bişara görüşmede, İsrail'in Filistinli tutuklular ve şehitlerin yakınlarına ayrılan ödenekten bir kısmını kesmesi nedeniyle oluşan mali sıkıntının üstesinden gelebilmek için Arap ülkelerinden gelecek desteğin önemli olduğunu vurguladı.

Arap Birliği ise Filistin halkının direnişinin desteklenmesinin, Arap ülkelerinin yerine getirmesi gereken bir yükümlülük olduğunu ifade etti.

- İsrail polisinin Aksa'ya son saldırısı

İsrail polisi, Harem-i Şerif'in içinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli atıldığı" iddiasıyla dün öğle namazının ardından Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içeride bulunan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlerine saldırmıştı.

Olayın ardından polis Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı.

Mescid-i Aksa yetkilileri, iddiaların asılsız ve olayın bir kurgudan ibaret olduğunu belirtirken, Haremi Şerif’in Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta açılmasından bu yana İsrail polisinin sürekli Filistinlileri provoke ettiğini söylemişti.

İsrail polisi bu sabah Aksa'nın kapılarını yeniden açmıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 02:55
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