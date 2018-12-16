Arap Birliği'nden Avustralya'nın Kudüs kararına tepki

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Ebu Gayt basına yaptığı açıklamada, Morrison'ın, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının "kusurlu" ve gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

-Doğu Kudüs'ün başkent sayılmaması açık şekilde İsrail yandaşlığı

Arap Birliği Genel Sekreteri, "Avustralya hükümetine kararını gözden geçirmesi ve gecikmeksizin Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıması çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Son olarak Ebu Gayt, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü, İsrail'in başkenti kabul edip, Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti saymamasını açık şekilde İsrail yandaşlığı" olarak değerlendirdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, bugün yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuştu.

Morrison, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını, öte yandan büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını söylemişti.

Scott Morrison, Kudüs'ün batısında bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayışına gireceklerini de kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin'de düzenlenen gösterilerde İsrail çok sayıda Filistinliyi öldürmüştü.



Washington yönetiminin ardından Guatemala ve Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı kararlaştırmış ancak Paraguay'da hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.



