0553 313 94 23

Arap Birliği'nden "Afrika'daki İsrail yayılmacılığıyla mücadele" çalışması

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:43
Arap Birliği'nden "Afrika'daki İsrail yayılmacılığıyla mücadele" çalışması

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Tel Aviv'in Çad ile ilişkilerini yeniden başlatması sonrasında Afrika kıtasındaki İsrail yayılmacılığıyla mücadele yollarını görüştü.

Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği Afrika Kıtasındaki İsrail Planlarıyla Mücadele Özel Komitesi, daimi temsilciler düzeyinde, Suudi Arabistan'ın liderliğinde Kahire'de bir toplantı düzenledi.

Toplantıda yer alan Arap Birliği Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, yaptığı açıklamada, Eylül 2017'de kurulan komitenin, çalışmalarını aktifleştirmek, İsrail-Çad ilişkilerinin yeniden başlaması gibi Tel Aviv'in son zamanlarda Afrika kıtasındaki yayılmasıyla mücadelenin takibi çerçevesinde bir araya geldiğini söyledi.

Ebu Ali, toplantının ayrıca komitenin görevleri, Filistin meselesine Arap desteği ile İsrail'in "Filistin meselesi ile Arap-Afrika ilişkilerini hedef alan tüm girişimlerinin reddedilmesi kapsamında gerçekleştiğini aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 20 Ocak'taki Dakar ziyareti çerçevesinde Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'yle gerçekleştirdiği görüşmesinde, 1972'de kopan iki ülke ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi ve bazı iş birliği konularında anlaşmalar imzalanmıştı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:43
  1. Afrika
  2. Arap Birliği
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tartıştığı kişiyi ayağından vurdu
    1. Tartıştığı kişiyi ayağından vurdu
    2. Van Persie'ye "2018 Yılı Spor..
    3. Tanzanya'da 10 çocuk vahşice katledildi
    4. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ben..
    5. Köprüler para bastı! Saniyede 57.8..
    6. Trump, Obama için "Bütün gün basketbol..
    7. Ersun Yanal'dan galibiyet açıklaması!
    8. Maçın ardından
    9. Gurur veren anlar! Bakan Akar test etti!
    10. Lezginka Bursa'da sahne aldı
    11. Maçın ardından
    12. Meksika'dan "Venezuela" açıklaması
    13. Maçın ardından
    14. Maçın ardından
    15. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den..
    16. Trump'tan Graham'a "Venezuela'ya..
    17. Maçın ardından
    18. Malezya'dan 'İsrail'e sert tepki:..
    19. Maçın ardından
    20. Shakespeare'in yazdığı bir tiyatro..
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?