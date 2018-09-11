0553 313 94 23

Arap Birliği'nden ABD'ye tepki!

Arap Birliği, ABD'nin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington ofisini kapatma kararını kınadı.

11 Eylül 2018 Salı 17:40
Arap Birliği'nden ABD'ye tepki!

Arap Birliği tarafından yayımlanan bildiride ABD'nin son dönemde aldığı kararlar, "Filistin davasını tasfiye etmek ve içini boşaltmak hedefiyle atılmış adımlar" olarak nitelendirildi.

Bildiride, "ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Aralık 2017'de Kudüs'e taşıma kararı alması ve geçen mayıs ayında da fiilen büyükelçiliği taşıması, Amerikan yönetiminin İsrail tarafını desteklediğini iyice açık etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

YARDIMLARIN KESİLMESİNE DE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Bildiride ayrıca, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve Filistinlilere yardımları durdurma kararı gibi son dönemdeki uygulamalarının, Washington'un izlediği hatalı politikaların yansıması olduğu kaydedildi.

Filistinliler aleyhinde alınan kararların hiçbir mantıki gerekçesinin olmadığına dikkati çeken Arap Birliği, Filistin tarafına kabul veya reddi içerebilecek hiçbir çözüm önerisinin sunulmadığına vurgu yaptı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 17:40
  1. abd
  2. filistin
  3. arap birliği
  4. birleşmiş milletler
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sucukları iç çamaşırına gizleyen hırsız yakalandı
    1. Sucukları iç çamaşırına gizleyen..
    2. Chelsea'den hicri yeni yıl kutlaması
    3. Miniklerin kulaklarını koruyun
    4. Milli gururumuz T625 tarihe geçti!
    5. Dışişleri'nden Cenevre açıklaması!
    6. Arap Birliği'nden ABD'ye tepki!
    7. Teğmen Celal Dağlı'yı şehit eden 2..
    8. Kırmızı ışıkta beklerken üzerine demir..
    9. Erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır?
    10. Pendik'te rehin alınan kız konuştu:..
    11. Mutfak tezgahındaki sarı lekeler için..
    12. Eldeki kına nasıl geçer?
    13. "İnsan yiyen" kaplanla ilgili karar..
    14. Bebeklerde burun tıkanıklığı varsa.....
    15. Chelsea'nin paylaşımı Müslümanları..
    16. Bebekler neden hıçkırır?
    17. Karın şişkinliğinin nedenleri nelerdir?
    18. İşte diyabet dostu besinler
    19. 150 güvenlik korucusu yemin etti
    20. Belçikalı yüzyıl sonra taharetlenmeyi..
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!