Arap Birliği'nden ABD'ye tepki!

Arap Birliği tarafından yayımlanan bildiride ABD'nin son dönemde aldığı kararlar, "Filistin davasını tasfiye etmek ve içini boşaltmak hedefiyle atılmış adımlar" olarak nitelendirildi.

Bildiride, "ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Aralık 2017'de Kudüs'e taşıma kararı alması ve geçen mayıs ayında da fiilen büyükelçiliği taşıması, Amerikan yönetiminin İsrail tarafını desteklediğini iyice açık etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

YARDIMLARIN KESİLMESİNE DE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Bildiride ayrıca, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve Filistinlilere yardımları durdurma kararı gibi son dönemdeki uygulamalarının, Washington'un izlediği hatalı politikaların yansıması olduğu kaydedildi.

Filistinliler aleyhinde alınan kararların hiçbir mantıki gerekçesinin olmadığına dikkati çeken Arap Birliği, Filistin tarafına kabul veya reddi içerebilecek hiçbir çözüm önerisinin sunulmadığına vurgu yaptı.