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Arap Birliği Zirvesi'nde Suriye'nin üyeliği görüşülmeyecek

Arap Birliğinden, bu ay sonunda Tunus'ta düzenlenmesi planlanan zirvede, Suriye'nin üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesi konusunun gündeme getirilmeyeceği açıklandı.

24 Mart 2019 Pazar 16:38
Arap Birliği Zirvesi'nde Suriye'nin üyeliği görüşülmeyecek

Arap Birliğinden, bu ay sonunda Tunus'ta düzenlenmesi planlanan zirvede, Suriye'nin üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesi konusunun gündeme getirilmeyeceği açıklandı.

Arap Birliği Sözcüsü Mahmud Afifi, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin tekrar aktifleştirilmesi, zirve öncesi düzenlenen hazırlık toplantılarında gündeme gelmedi." dedi.

Suriye'nin üyeliğinin iadesi konusunun gündemde olmadığını ve herhangi bir tarafın da bu konuyu resmi şekilde önermediğini vurgulayan Afifi, ancak Suriye krizinin Tunus'taki zirvenin gündeminde yer aldığının altını çizdi.

Arap Birliği, Esed rejiminin halk ayaklanmalarını bastırmak için askeri güç kullanmasının ardından Suriye'nin üyeliğini Kasım 2011'de askıya almıştı. Aralık 2018'de Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Şam ziyaretinin ardından Suriye'nin Arap Birliği'ne üyeliği yeniden gündeme gelmiş ve bu konuda Esed rejimine bazı ülkelerin yeşil ışık yaktığı gözlenmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, geçen hafta Umman'ın başkenti Maskat'ta yaptığı açıklamada, "Mısır'ın Suriye'nin Arap Birliği'ne tekrar dönmesi konusunda herhangi bir ön şartının bulunmadığını." ifade etmişti.

Arap Birliği 30'uncu zirvesinin, 31 Mart'ta Tunus'ta düzenlenmesi planlanıyor.

 

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 16:38
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  4. Üyelik
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