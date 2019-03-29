Arap Birliği Zirvesi'nde Buteflika'yı Millet Konseyi Başkanı temsil edecek

CEZAYİR (AA) - Tunus'ta düzenlenecek 30. Arap Birliği Zirvesi'nde Cezayir'i Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yerine Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in temsil edeceği açıklandı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Buteflika, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin daveti üzerine pazar günü düzenlenecek 30. Arap Birliği Zirvesi'nde kendisini temsil etmesi için Millet Konseyi Başkanı Bin Salih'i görevlendirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Millet Konseyi Başkanı Bin Salih'e Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ramtan Lamamra'nın eşlik edeceği aktarıldı.

2013'ten bu yana sağlık sorunları yaşayan Buteflika, cumhurbaşkanından sonra devlet protokolünde ikinci sırada bulunan Millet Konseyi Başkanı'nı Arap Birliği zirvelerinde kendisini temsil etmesi için görevlendiriyor.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, salı günü ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102. maddesinin uygulanması çağrısı yapmıştı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Buteflika'nın ciddi sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimlerde bir kez daha aday olması ülke genelinde protestolara neden olmuştu. Buteflika tepkiler üzerine 11 Mart'ta adaylığını geri çekip seçimleri ertelediğini duyurmuştu.

Buteflika'nın bu adımını "seçime gitmeden görev süresini uzatma" şeklinde değerlendiren Cezayirliler gösterilerini sürdürüyor.

- Anayasa'nın 102. maddesi

Cezayir Anayasası'nın 102. maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir nedenle görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.

Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle "cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi" önerisinde bulunur.



Milletvekillerinden oluşan Ulusal Halk Meclisi ve senatörlerden oluşan Millet Konseyi olarak iki kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3'te 2 çoğunluk aranır. Önerinin kabulü halinde cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Millet Konseyi Başkanı üstlenir. 45 gün sonunda cumhurbaşkanının görev yapamaz hali devam ederse "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan edilir.



Millet Konseyi Başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapar ve bu süreçte seçimler düzenlenir. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamaz.







