0553 313 94 23

Arap Birliği Zirvesi'nde Buteflika'yı Millet Konseyi Başkanı temsil edecek

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, Tunus'ta pazar günü düzenlenecek zirvede kendisini temsil etmesi için Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'i görevlendirdi

29 Mart 2019 Cuma 17:18
Arap Birliği Zirvesi'nde Buteflika'yı Millet Konseyi Başkanı temsil edecek

CEZAYİR (AA) - Tunus'ta düzenlenecek 30. Arap Birliği Zirvesi'nde Cezayir'i Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yerine Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in temsil edeceği açıklandı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Buteflika, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin daveti üzerine pazar günü düzenlenecek 30. Arap Birliği Zirvesi'nde kendisini temsil etmesi için Millet Konseyi Başkanı Bin Salih'i görevlendirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Millet Konseyi Başkanı Bin Salih'e Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ramtan Lamamra'nın eşlik edeceği aktarıldı.

2013'ten bu yana sağlık sorunları yaşayan Buteflika, cumhurbaşkanından sonra devlet protokolünde ikinci sırada bulunan Millet Konseyi Başkanı'nı Arap Birliği zirvelerinde kendisini temsil etmesi için görevlendiriyor.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, salı günü ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102. maddesinin uygulanması çağrısı yapmıştı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Buteflika'nın ciddi sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimlerde bir kez daha aday olması ülke genelinde protestolara neden olmuştu. Buteflika tepkiler üzerine 11 Mart'ta adaylığını geri çekip seçimleri ertelediğini duyurmuştu.

Buteflika'nın bu adımını "seçime gitmeden görev süresini uzatma" şeklinde değerlendiren Cezayirliler gösterilerini sürdürüyor.

- Anayasa'nın 102. maddesi

Cezayir Anayasası'nın 102. maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir nedenle görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.

Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle "cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi" önerisinde bulunur.

Milletvekillerinden oluşan Ulusal Halk Meclisi ve senatörlerden oluşan Millet Konseyi olarak iki kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3'te 2 çoğunluk aranır. Önerinin kabulü halinde cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Millet Konseyi Başkanı üstlenir. 45 gün sonunda cumhurbaşkanının görev yapamaz hali devam ederse "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan edilir.

Millet Konseyi Başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapar ve bu süreçte seçimler düzenlenir. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamaz.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:18
  1. Cezayir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam güya anket açıklıyoruz diyerek, millete psikolojik operasyon çekenlerin şimdiden yürekleri hopluyor. Anket burada."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    2. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    3. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    4. Marmara’da poyraz fırtınası
    5. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    6. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    7. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    8. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    9. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    10. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    11. Af son dakika haberleri 2019 genel af..
    12. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    13. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    14. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    15. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    16. Buket Aydın'ı kandırdılar! "Tembeller..
    17. Mermer blokları altında kalan işçi..
    18. Yazıcı’nın mitingine yoğun katılım
    19. Mardin'de balon turizmi başladı
    20. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!