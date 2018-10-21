Arap Birliği ve Ürdün'den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudilerin yanındayız

Arap Birliği ve Ürdün, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından aldığı kararlarla ilgili olarak Suudi Arabistan'a destek verdiklerini açıkladı.

Arap Birliğinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı olayını aydınlatmak için yürüttüğü soruşturmadan övgüyle söz edildi. Suudi Arabistan mercilerince yapılan çelişkili açıklamalara rağmen Arap Birliği ve Ürdün'ün verdiği destek eleştiri konusu oldu.

Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, olayın siyasileştirilmesi ve Suudi Arabistan'a karşı ekonomik yaptırım uygulanması veya tek taraflı adımlar atılması gibi girişimlere karşı olunduğu belirtildi.

Ürdün'den "Suudi Arabistan'ın yanındayız" mesajı

Ürdün hükümetinden yapılan açıklamada da Suudi Arabistan'ın attığı adımların olayın aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi için gerekli olduğu ifade edilerek, Riyad yönetiminin yanında olunduğu mesajı verildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi, Arap Parlamentosu, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Filistin, Yemen ve Cibuti de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından aldığı kararlarla ilgili Suudi Arabistan'a destek açıklaması yapmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde de Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirtilmişti.