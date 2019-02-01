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Arap Birliği, Lübnan hükümetinin kurulmasından memnun

01 Şubat 2019 Cuma 01:12
Arap Birliği, Lübnan hükümetinin kurulmasından memnun

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Lübnan'da Saad Hariri başkanlığında yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt yaptığı yazılı açıklamada, yeni Lübnan hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti ve Hariri'yi hükümetin kurulmasıyla sonuçlanan istişare toplantılarındaki başarısından dolayı tebrik etti.

Son aylarda ülkedeki siyasi partiler arasında yürütülen müzakerelere verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ı takdir eden Ebu Gayt, çeşitli tarafların yeni hükümete ekonomik ve siyasi destek vermesinin ve Lübnan anayasal kurumlarının desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Ebu Gayt, bir sonraki aşamada, Lübnan halkının omuz omuza verdiğini görmeyi istediğini belirtti.

Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından dün akşam yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 01:12
  1. Arap Birliği
  2. Lübnan
  3. Saad Hariri

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