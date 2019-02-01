Arap Birliği, Lübnan hükümetinin kurulmasından memnun

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Lübnan'da Saad Hariri başkanlığında yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt yaptığı yazılı açıklamada, yeni Lübnan hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti ve Hariri'yi hükümetin kurulmasıyla sonuçlanan istişare toplantılarındaki başarısından dolayı tebrik etti. Son aylarda ülkedeki siyasi partiler arasında yürütülen müzakerelere verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ı takdir eden Ebu Gayt, çeşitli tarafların yeni hükümete ekonomik ve siyasi destek vermesinin ve Lübnan anayasal kurumlarının desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Ebu Gayt, bir sonraki aşamada, Lübnan halkının omuz omuza verdiğini görmeyi istediğini belirtti. Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından dün akşam yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.