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Arap Birliği İsrail'in Kudüs'e teleferik projesini kınadı

31 Ocak 2019 Perşembe 22:06
Arap Birliği İsrail'in Kudüs'e teleferik projesini kınadı

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te hayata geçirmeyi planladığı teleferik projesini kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, yaptığı yazılı açıklamada, kadim Kudüs kentinin insanlık medeniyetinin bir mirası olduğunu hatırlattı ve İsrail'in ihlalleriyle buradaki tarihi tehdit ettiğini vurguladı.

Ebu Ali, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) söz konusu projenin durdurulması için müdahalede bulunmasını istedi.

İsrail yönetimi, Filistinlilerin büyük tepki gösterdiği teleferik projesini salı günü İsrail Ulusal Altyapı Komitesi'ne sevk etmişti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, proje kapsamında inşa edilecek teleferik hattının Kudüs'teki Zeytin Dağı'ndan başlayarak Mescid-i Aksa'nın sınırları yakınından geçmesi öngörülüyor.

İsrail hükümeti geçen yıl mayıs ayında proje için 54 milyon dolar tahsis edilmesini onaylamıştı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 22:06
  1. Arap Birliği
  2. Kudüs
  3. Kudüs'e teleferik projesi
  4. Kudüs'ün yahudileştirilmesi

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