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Arap Birliği Genel Sekreteri Libyalı Bakanla ülkesindeki krizi görüştü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Kahire'de bir araya geldi

09 Eylül 2019 Pazartesi 23:14
Arap Birliği Genel Sekreteri Libyalı Bakanla ülkesindeki krizi görüştü

KAHİRE (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile ülkesindeki güvenlik ve siyasete ilişkin meseleleri değerlendirdi.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Siyala ile Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, Libya'da güvenlik ve siyasetle ilgili konuları tartışan ikili ayrıca, "Libyalıların yeniden kapsamlı bir siyasi çözüm sürecine yönelmesine teşvik edilmesi" ile "ülkedeki krizi sona erdirme yollarına" ilişkin meseleleri ele aldı.

Arap Birliği'nin Libya krizi ve Filistin meselesi gibi bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere yarın dışişleri bakanları düzeyinde toplanması bekleniyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya konusunda uluslararası ve bölgesel taraflar arasında bir konferans düzenlenmesi için çalışıyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 23:14
  1. Arap Birliği
  2. Libya
  3. UMH

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