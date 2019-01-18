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Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nin hazırlık toplantısı başladı

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, toplantıda Suriye'nin üyeliğinin yeniden aktifleştirilmesi çağrısında bulundu- Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt:"Bölgenin karşı karşıya kaldığı büyük tehditler, bize geleceğe yönelik yenilikçi fikirlerle sonuçlanacak yeni bir vizyon dayatıyor"

18 Ocak 2019 Cuma 18:40
Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nin hazırlık toplantısı başladı

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta pazar günü düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nin hazırlık toplantısı başladı.

Başkent Beyrut'ta Arap ülkelerinin dışişleri ve ekonomi bakanlarının katılımıyla düzenlenen hazırlık toplantısı, Suudi Arabistan’ın Afrika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Kattan'ın dönem başkanlığını Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'e devretmesiyle başladı.

Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nde ele alınacak konuların görüşüleceği hazırlık toplantısının açılışında konuşan Basil, pazar günü başlayacak zirveyi Arap uygarlığını hedef alan girişimlere karşı fırsata dönüştürme çağrısında bulundu.

Suriye'nin Arap Birliği'ndeki üyeliğinin tekrar aktif hale getirilmesi çağrısında bulunan Basil, şunları söyledi:

"Suriye'ye, terörün kucağına düşmemesi için yer açmalıyız. Kimsenin iznini beklemeden Suriye'nin üyeliğini tekrar aktif hale getirmeliyiz ki tarihi bir utanca imza atma veya daha sonra terörle mücadele ve düşmana karşı cephe açmak için yeni izinler almaya mecbur kalmayalım."

Arap vatandaşına güven verecek ekonomik gelişimin ele alındığı zirvelere günümüz şartlarında daha çok ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Basil, Arap coğrafyasının halihazırda terörün yanı sıra ekonomik, toplumsal ve kadın ile çocuklara yönelik şiddet gibi çok sayıda sorunla mücadele ettiğini kaydetti.

Bahsi geçen sorunlarla başa çıkmak için omuz omuza çalışmak yerine anlaşmazlıklarla yeni sorunlara sebep oldukları, dayanışma yerine birbirlerine karşı savaşarak milyonlarca vatandaşın ölmesi veya göçmesine yol açtıklarına dikkati çeken Basil, buna örnek olarak Suriye, Lübnan, Filistin, Irak ve Libya gibi ülkeleri sayabileceklerini söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nin önemli bir döneme rastladığını belirterek, halihazırda Arap dünyası için en önemli konunun kalkınma olduğunu ifade etti.

Beyrut'taki ekonomik zirvenin 6 yıl aradan sonra geldiğine işaret eden Ebu Gayt, "Bölgenin karşı karşıya kaldığı büyük tehditler, bize geleceğe yönelik yenilikçi fikirlerle sonuçlanacak yeni bir vizyon dayatıyor." dedi.

Lübnan'ın ev sahipliğinde pazar günü gerçekleşecek Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne, devlet başkanı düzeyinde katılımın sadece Moritanya ve Irak'tan olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 18:40
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  2. BEYRUT
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