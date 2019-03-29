Arap Birliği dışişleri bakanları ABD'nin Golan kararına karşı

TUNUS (AA) - Arap Birliği dışişleri bakanları, Tunus'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail hakimiyetini tanıma kararını "geçersiz ve kanunen hükümsüz" şeklinde tanımlayarak, bu adımı kabul etmeyeceklerini belirtti.

Başkent Tunus'ta düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları açılış toplantısında, ABD'nin Golan kararına karşı verilen mesajlar öne çıktı.

Arap Birliği dönem başkanlığını Tunus'a devreden Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, yaptığı açılış konuşmasında, "Kudüs'ün tarihi konumunu hedef alan ihlaller, ABD'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin kararı ve İran'ın Arap ülkelerine yönelik müdahalelerini Suudi Arabistan'ın kabul etmeyeceğini" belirtti.

Riyad'ın Suriye, Yemen ve Libya konusunda Birleşmiş Milletler'in (BM) yürüttüğü çözüm girişimlerini desteklediğini ifade eden Assaf, "Suudi Arabistan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Suriye'deki Beşar Esed rejimi ile muhalefet arasında diyalog yoluyla varılacak siyasi çözümü destekliyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Yemen'de yaşananlarla ilgili ise Tahran'ı suçlayarak, İran'ın bölgedeki Arap ülkelerine yönelik müdahalelerini kınadığını dile getirdi.

- Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde birinci başlık "Filistin davası"

Dönem başkanlığını devralan Tunus'un Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi de ülkesinde pazar günü gerçekleşecek 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde ele alınacak birinci başlığın "Filistin davası ve Filistinlilerin haklarının iadesi" olduğunu söyledi.

Libya, Yemen ve Suriye konusunda Arap Birliği'nin çözüme daha etkin katkı sağlayarak Arap halklarının güvenini tazelemesi gerektiğini belirten Cihinavi, "Trump'ın işgal altındaki Golan'a ilişkin kararı geçersizdir ve kanunen hükümsüzdür. Tunus, Arap ülkeleriyle bu duruma karşı gelmeyi tüm yönleriyle ele alacaktır." diye konuştu.

- "İsrail işgalinin meşrulaştırılma çabası tehlikeli"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise Arap halklarının krizlerden ve askeri çözümlerden yorulduğuna işaret ederek, "Washington'ın Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgalini meşrulaştırma çabalarını reddettiklerini" söyledi.

Ebu Gayt, "İsrail işgalinin meşrulaştırılma çabası tehlikeli. Amerikan yönetiminin son tavrı üzücü." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısının kapalı oturumuna geçildi.

Tunus, 31 Mart'ta 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

- Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.



