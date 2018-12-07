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Arap Birliği BM'nin Hamas kararından memnun

Arap Birliği, ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda reddedilmesinin "dünyanın Filistinlilerin hakkına verdiği desteği" gösterdiğini bildirdi

07 Aralık 2018 Cuma 21:54
Arap Birliği BM'nin Hamas kararından memnun

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda reddedilmesinin "dünyanın Filistinlilerin hakkına verdiği desteği" gösterdiğini belirtti.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, birliğin ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda reddedilmesinden memnuniyet duyduğu ifade edildi.

Tasarının reddedilmesinin "dünyanın Filistinlilerin hakkına verdiği desteği, uluslararası meşruiyete bağlılığı, bu davanın haklılığını ve Filistinlilerin mücadelesini" gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Arap Birliği Filistin ve İşgal Altındaki Topraklardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali de uluslararası toplumun bölgede güvenlik, istikrar ve kapsamlı bir barışın tesisi için sarf edilen mücadeleye verdiği desteği ve özgür iradesini gösterdiğini belirtti.

Ebu Ali, uluslararası toplumun iki devletli çözümü kurtarmak amacıyla çalışması ve sorumluluğunu üstlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda gece geç saatlerde yapılan oylamada reddedilmişti.

Tasarıya 87 ülke destek verirken, 58 ülke karşı çıkmış, 32 ülke ise çekimser kalmıştı. Karar tasarısının kabul edilmesi için 3'te 2 çoğunluk gerekiyordu.

BM Genel Kurulu kararları, "tavsiye" niteliğinde olmasına ve yasal bağlayıcılığı bulunmamasına rağmen uluslararası arenada siyasi ağırlığı nedeniyle önemseniyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 21:54
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