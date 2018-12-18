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Arap Birliği "Batı Şeria'daki gerginlik" nedeniyle toplandı

-Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine "Batı Şeria'daki gerginliği" görüşmek üzere olağanüstü toplandı

18 Aralık 2018 Salı 18:20
Arap Birliği "Batı Şeria'daki gerginlik" nedeniyle toplandı

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Filistin yönetiminin talebi üzerine, Mısır’ın başkenti Kahire’deki yerleşkesinde daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplandı.

Açılış konuşmasını yapan Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, Batı Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasının olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulundu.

Ebu Ali, “Filistin halkı yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır. Filistin davası, Arap Birliği’nin bir numaralı konusu olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan Sudan daimi temsilcisi Abdulmahmud Abdulhalim, ülkesinin Filistin davasının destekçisi olduğunun altını çizdi.

İsrail’in Filistin halkını sistematik şekilde öldürmesini kınadığını duyuran Abdulhalim, uluslararası toplumu İsrail’in durdurulması konusunda sorumluluk almaya çağırdı.

-Avustralya’ya Kudüs kararını gözden geçirmesi çağrısı

Mısır daimi temsilcisi Yasir el-Atvi ise ülkesinin Filistin halkı ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı desteklediğini tekrarladı. El-Atvi, “Batı Şeria’da gerginliğin giderilmesi için temaslarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Avustralya’yı Batı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma konusundaki kararını gözden geçirmeye davet eden Mısır temsilcisi, “Biz, Kudüs konusunda herhangi bir ülkenin uluslararası hukuka aykırı bir tutum takınmasını reddediyoruz. Çünkü Filistin davasının çözümünü ve bölge istikrarını olumsuz etkilemektedir.” diye konuştu.

Filistin daimi temsilcisi Muhenned el-Akluk ise 2017 ve 2018 yıllarında Arap Birliği’nde 15 olağanüstü toplantı düzenlendiğini hatırlatarak, Avustralya yönetiminin Kudüs kararını gözden geçirmesini istedi.

Akluk konuşmasında, Brezilya’yı da Kudüs konusunda uyararak, Brezilya yönetimine Arap ülkeleri ile iyi ilişkilerini devam ettirme çağrısı yaptı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:20
  1. Arap Birliği
  2. Batı Şeria
  3. olağanüstü
  4. toplantı

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