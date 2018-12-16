THY- Euroleague
0553 313 94 23

Arap Birliği Batı Şeria’da yükselen gerilim için olağanüstü toplanıyor

Arap Birliği, Filistin’in talebi üzerine İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da yükselen gerilimi görüşmek üzere daimi temsilciler seviyesinde salı günü olağanüstü toplanacak

16 Aralık 2018 Pazar 16:44
Arap Birliği Batı Şeria’da yükselen gerilim için olağanüstü toplanıyor

RAMALLAH (AA) – Arap Birliği, Filistin’in talebi üzerine İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da yükselen gerilimi görüşmek üzere daimi temsilciler seviyesinde salı günü olağanüstü toplanıyor.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Arap Birliği’nin, Filistin Devleti’nin, İsrail’in Filistin halkına ve yönetimine yönelik arttırdığı gerilimi görüşmek üzere daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanma talebini onayladığını belirtti.

Maliki, Filistin Devleti’nin Arap Birliği’ne, İsrail’in Batı Şeria’da yükselttiği gerilim, Brezilya ile Avustralya’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararlarına ilişkin bir dizi tasarı ve tavsiye sunacağını kaydetti.

- Batı Şeria'da gerginlik tırmanıyor

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da son günlerde gerginlik giderek artıyor. Gerginliğin artmasına bir dizi olaylar zinciri sebep oldu. İlk olarak geçen hafta pazar günü Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra isimli Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyen İsraillilerin üzerine ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı.

Bu saldırının ardından İsrail güçleri Batı Şeria'nın başta Ramallah kenti olmak üzere farklı bölgelere yaptıkları baskınları artırdı. Ramallah'taki Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın genel merkezi de İsrail'in baskınına uğramıştı.

Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Aralık'ta düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Salih Ömer Salih el-Bergusi (29) adlı Filistinli, 12 Aralık çarşamba günü akşam saatlerinde Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesinde bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.

Yine çarşamba günü akşam saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

13 Aralık'ta ise sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaralamasının ardından İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edilmişti.

Perşembe günü yine Ofra yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında Filistinli olduğu iddia edilen bir kişi durakta bekleyenlerin üzerine ateş açmış, saldırıda 2 İsrail askeri ölürken, biri asker 2 İsrailli ağır yaralanmıştı. Bu saldırının ardından Ramallah kentinin giriş ve çıkışlarını kapatan İsrail güçleri, birçok eve de baskın düzenlemişti.

İsrail güçleri, girişlerini kapattıkları Ramallah kentinin el-Bire bölgesinde aynı akşam araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 60 yaşındaki bir Filistinliyi vurarak şehit etmişti.

Bölgedeki gerginliği giderek artırması beklenen adım ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan gelmişti. Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve bölgedeki asker sayısının artırılması yönünde bir dizi talimat vermişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:44
  1. Arap Birliği
  2. Filistin
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye başkanı çileden çıktı! 'Yazıklar olsun bunu yapanlara'
    1. Belediye başkanı çileden çıktı!..
    2. Merdiven çıkmaya yüksünmeyin
    3. MHP’li vekilden 'Ülkücü kardan adam'..
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Patlayan tekerlek faciaya yol..
    6. Maçın ardından
    7. Irak Cumhurbaşkanı vatandaşlıktan..
    8. Çekmeceler çok işlevsel
    9. Kendini savunamayan Fatih Portakal,..
    10. Yerleşik Alman evinde ölü bulundu
    11. Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi büyük..
    12. Polis, durdurduğu kamyonetten kaçan..
    13. FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine..
    14. Dr. Şaban Kızıldağ Eskişehir Kitap..
    15. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    16. "Yeniden Refah iktidarında..
    17. "Türkiye'de dizel motor problemi..
    18. Brüksel'de "göç sözleşmesi" protestoları
    19. Hiçbir veterinerin bakmadığı ayağı..
    20. CHP Mamak Teşkilatında eğilim yoklaması
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı