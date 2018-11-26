Arap Baharı'nın beşiğinden Prens Muhammed'in ziyaretine, yoğun tepki

TUNUS (AA) - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Tunus ziyareti öncesinde ülkenin sivil toplumu, basını ve siyasetinden tepkiler yükseliyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çıktığı bölge turu kapsamında, Arap Baharı'nın beşiği ve son kalesi Tunus'u ziyaret edeceği açıklamasının ardından, ülke siyasetinden, sivil toplumundan ve basınından yoğun tepki geldi.

Prens Muhammed'in ziyaretine tepki gösteren başlıca oluşumlardan, Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, başkentteki binası üzerine dev pankart açarak tepki gösterdi. Suudi Arabistan geleneksel kıyafetindeki bir figür elinde motorlu testere ile arkadan görüntüsü resmedilen pankartta, "Devrim toprağı Tunus'un kirletilmesine, hayır" yazısı yer aldı.

Sol partilerin bir araya geldiği ve mecliste 15 vekile sahip oluşum Halkçı Cephe Sözcüsü Hama el-Hemami, Suudi prensin ziyaretini "Tunus halkına, devrimine ve prensiplerine karşı bir kışkırtma şeklinde" niteledi.

Benzer şekilde, Tunuslu milletvekili İmad ed-Daimi, bütçe görüşmeleri sırasında parlamentoda konuşmasında, "Katil Bin Selman, Tunus'a ne hoş geldin ne sefa getirdin" yazılı döviz göstererek, Suudi Veliaht Bin Selman'ın ülkesini ziyaret etmesini istemediğini söyledi.

Öte yandan, Tunuslu sivil toplum temsilcileri ve aktivistler, sosyal medya üzerinden Muhammed bin Selman'ın ziyaretinin planlandığı salı günü için protesto gösterisi çağrısı yaptı.



Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Naci Bağuri, ziyaret üzerine basına yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı'nın kanı henüz kurumadı. Katil (Muhammed) Bin Selman, demokratik geçiş ülkesi Tunus'ta istenmiyor." diye konuşmuştu.

Tunus'ta aktivist hukukçu bir avukat grubu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 27 Kasım'da gerçekleştirmesi planlanan Tunus ziyaretini engellemek için Tunus yargısına dava dilekçesi sunmuştu.

Tunus Gazeteciler Sendikası da aynı şekilde cumhurbaşkanına hitaben mektubunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Tunus ziyaretiyle "kanlı sicilini aklamaya" çalıştığını iddia etmişti.

- Tunus'un Suud'a ihtiyacı var

Tunus parlamentosundaki üçüncü büyük parti Nida Tunus Genel Sekreteri Selim er-Riyahi ise France 24 kanalında katıldığı bir programda, ülkesinin bağımsızlıktan bugüne siyasetinin diğer ülkelerin içişlerine karışmamak olduğunu belirtti.

Prens Muhammed bin Selman'ın Tunus'ta hoş karşılanacağını dile getiren Riyahi, Kaşıkçı cinayetinde Muhammed bin Selman'ın rolünden şüphe ettiğini savunarak, "Benim kendi görüşüm bu konudan şüphe duyuyorum. Böylesine iktidar, mal ve mülk sahibi birisi, büyükelçiliğinde birisinin öldürülmesini emrediyor. Bu mümkün mü? Bunu Suudi Arabistan'a karşı bir komplo şeklinde değerlendiriyorum." diye konuştu.

Riyahi, Suudi Arabistan vatandaşı Kaşıkçı'nın öldürülmesini Riyad'ı ve Türkiye'de gerçekleştiği için Ankara'yı ilgilendirdiğini ileri sürerek, "Suudi Arabistan bölgede önemli ve zengin bir ülke. Tunus'un da Suud'a ihtiyacı var. Bu benim açık, net görüşüm ve eğilimimdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaş, geçen cuma günü yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin, kendi talebi üzerine 27 Kasım Salı günü Tunus'u ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Arap Baharı isimli süreçten, demokrasi, sivil toplum, temel hak ve özgürlükler alanında birçok kazanımla çıkan Tunus, sürecin geçtiği diğer ülkelerin aksine bir başarı hikayesi olarak kabul edilmişti.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turu kapsamında geçen perşembe Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Suudi Prens Bin Selman üç günlük ziyaretin ardından bu ülkeden ayrılarak Bahreyn'e ulaşmıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da daha önce yer alan bir haberde, Bin Selman'ın, BAE'de, 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı Abu Dabi Prix kapsamında ülkede bulunan Çeçen Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, İspanya eski Kralı Juan Carlos ve Dubai Veliahtı Hamdan bin Raşid Al Maktum'la görüştüğü belirtilmişti.



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yurt dışı turunun hangi ülkeleri kapsadığı açıklanmadı. Bazı ülkelerde Suudi Veliaht Prens'in muhtemel ziyaretine farklı eylemlerle tepki gösteriliyor.



