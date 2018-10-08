Arap Baharı Batının sonbaharı oluyor

Kitleleri savaşlara, silahlanmaya, militarizme ikna etmek için “uluslararası terörle mücadele” masalıyla Ortadoğu coğrafyasını kana bulayan Batı dünyası, popülist iç kargaşalarla çalkalanıyor. Artan işsizlik ve gelir seviyesindeki eşitsizlikle başlayan ırkçılık savaşlarının çığ gibi büyüdüğü Avrupalı ülkelerde, politik ve kültürel anlaşmazlıklar grup çatışmalarına sahne oluyor. Dünyada en barışçıl bölge olarak gösterilen Avrupa’nın 12 ülkesinde 79 farklı grup arasında iç çatışma yaşandığı belirlendi.

Avrupa büyük kaosa gebe

Irak’ta masum çocukların üzerine misket bombaları yağdıran, Filistin’de ellerindeki taşlarla vatanını müdafaa etmek isteyen çocukların üzerine tanklarla ateş açan NATO şemsiyesi altındaki Batılı emperyalist devletler, çöküşe doğru ilerliyor. Ortadoğu’yu hain emelleri üzerinden paramparça eden Batılı devletler, iç savaş eşiğine geldi. Akit’in yaptığı araştırmaya göre; medeniyetin beşiği gibi gösterilen Avrupa’nın 12 ülkesinde 79 farklı grup arasında çatışmalar yaşanıyor.

87 yıl önce Libya bağımsızlık hareketinin önderlerinden Ömer Muhtar’ı şehit eden ve Habeşli 40 bin Müslümanı bombalayan İtalyanlar, bugün Avrupa’da nerdeyse rahat nefes alamaz duruma geldi. İtalya 26 grupla Avrupa’da en fazla iç kargaşanın yaşandığı ülke olurken, Mora’da 20 binden fazla Müslümanı öldüren Yunanistan ise 15 grup ile ikinci sırada yer aldı. Yunanlıları Rusya 14 grup ile takip ederken, 4. sırada ise 9 farklı oluşumun sürekli çatışma halinde olduğu İrlanda bulunuyor.

Fransa itiraf etmişti

Amerikalılarla birlikte milyonlarca Kızılderili’yi katleden İspanyollar, bugün ülke çapında protestolarla öne çıkıyor. Ekonomik kriz sonrası patlak veren 2 farklı grup İspanya’da gösteriler düzenliyor. 5 farklı grubun etkin olduğu Ukrayna’da ise bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin hükümete karşı saldırıları sürüyor. Sömürü düzeniyle Avrupa’nın değil, dünyanın değişmesinde önemli rol oynayan Fransa’da da son yılların en büyük toplumsal olayları yaşıyor. Özellikle sokak çatışmalarının etkisini gösterdiği ülkede, 2 farklı grubunun Fransa’yı iç savaşın eşiğine götürmesinden endişe ediliyor. Hatta Fransa istihbaratının patronu Fransa’nın iç savaşın eşiğinde olduğunu ve bunu engellemek için kaynakları bulunmadığını itiraf etmişti.

ABD’de bir kıvılcıma bakar

Emperyalist güçlerin liderliğini yapan ABD’de ise, bir dönem yeraltına inen ama yakın zamanda yeniden görünürlük kazanmaya başlayan beyaz ırkçı terör kabusu yaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ırkçı şiddete karşı yeterli tavrı göstermediğini ileri süren ırkçılık karşıtı gruplar, gerilimin dozunun her geçen gün tırmanacağına dair işaretler veriyor. ABD’nin sadece Kaliforniya eyaletinde 2014’ten 2017’ye nefret suçlarında yüzde 44 gibi yüksek bir artış olduğu ve bin 93 adet olay meydana geldiği belirtiliyor.