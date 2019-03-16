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Arap avukatlardan Filistin meselesinde "bilinçli duruş" çağrısı

Arap Avukatlar Birliği Genel Sekreteri Nasır Hammud el-Krevin:- "Arapların birinci meselesi olan Filistin meselesini destekleyen ve İsrail'le normalleşmeyi kabul etmeyen ortak ve bilinçli bir duruşa ihtiyaç var"

16 Mart 2019 Cumartesi 23:09
Arap avukatlardan Filistin meselesinde "bilinçli duruş" çağrısı

TUNUS (AA) - Arap Avukatlar Birliği Genel Sekreteri Nasır Hammud el-Krevin, Arap dünyasının Filistin meselesini destekleyen ve İsrail'le normalleşmeye karşı çıkan bilinçli bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

Arap Avukatlar Birliği 24. Genel Kongresi, Arap ülkelerinden binin üzerinde avukat, avukat sendikaları, uluslararası şahsiyetler ile finans kurumları ve tahkim merkezleri temsilcilerinin katılımıyla başkent Tunus'ta başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Krevin, "Arapların birinci meselesi olan Filistin meselesini destekleyen ve İsrail'le normalleşmeyi kabul etmeyen ortak ve bilinçli bir duruşa ihtiyaç var." dedi.

Tunus Ulusal Avukatlar Kurumu Başkanı Amir el-Mahrazi ise hiçbir şekilde İsrail'le normalleşme olamayacağını vurgulayarak, tüm Arap hukukçu ve avukatları, İsrail'le normalleşme karşıtı kampanyalara katılmaya çağırdı.

Mahrazi ayrıca kongre kapsamında, Kudüs ve Filistinlilerin evlerine dönmesi hususunda bir strateji belirlenmesi ve tüm Arap ülkelerinden toplanacak bağışlarla Filistin Destek Fonu'nun aktifleştirilmesi için çalışılması gerektiğine işaret etti.

Arap Avukatlar Birliği Genel Kongresi her 3 yılda bir farklı bir Arap ülkesinde toplanıyor. Kongre yarın son bulacak.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 23:09
  1. Arap Avukatlar Birliği
  2. Filistin
  3. Tunus

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