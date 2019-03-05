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Aranması olan şahıslar jandarmadan kaçamıyor

Adıyaman İl Jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 3 şahıs yakalandı.

05 Mart 2019 Salı 17:33
Aranması olan şahıslar jandarmadan kaçamıyor

Adıyaman İl Jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 3 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, vergi usul kanununa muhalefet suçundan aranan O.O., isimli şahıs ile askeri ceza kanununa muhalefet suçundan aranan H.K., isimli şahıs ile borç ödeme şartı ihlalisuçundan aranan İ.Ç., isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan O.O., ile H.K., isimli iki şahıs sevk edildikleri Adıyaman Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:33
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