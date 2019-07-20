Aranan zehir taciri polisten kaçamadı Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan yakalamasının ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlıyı yakaladı.

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan yakalamasının ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği durumdan şüphelendiği şahsı durdurarak ifadesine başvurdu. Şahsın “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan yakalamasının ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit ederken şahsın Y.Y olduğunu tespit etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.