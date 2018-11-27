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Aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş etkisiz hale getirildi
27 Kasım 2018 Salı 18:12
Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 18:12
terör operasyonu
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