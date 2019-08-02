0553 313 94 23

Aranan şüpheli işe başlayınca yakayı ele verdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde işe başlayan ve aranma kaydı bulunan bir şahıs, kaldığı otelde jandarmaya yakalanacağını anlayınca kendisine kesici aletle zarar verdi.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:48
Aranan şüpheli işe başlayınca yakayı ele verdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde işe başlayan ve aranma kaydı bulunan bir şahıs, kaldığı otelde jandarmaya yakalanacağını anlayınca kendisine kesici aletle zarar verdi.


Edinilen bilgiye göre M.O.Ö. isimli bir şahıs, 2 gün önce Çolaklı turizm bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde animasyon ekibinde çalışmaya başladı. Otel yetkililerinin şahsın işe başlamasını Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakoluna bildirmesinin ardından yapılan UYAP araştırmasında M.O.Ö.’nün İzmir Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesince ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan arandığı belirlendi. Şüpheliyi gözaltına almak için jandarma ekipleri, şahsın diğer animasyoncularla birlikte kaldığı otel içerisindeki bölüme gelerek ’açın kapıyı jandarma’ dedi. Uyarılara cevap verilmeyince jandarma kapıyı açıp içeri girdi.


Banyoda kanlar içinde yerde bulunan M.O.Ö.’ye ilk müdahaleyi jandarma yaptı. Kendisine kesici aletle zarar verdiği öğrenilen şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan şüpheli daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
    1. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı..
    2. Sıcak havalarda isiliğe dikkat
    3. Jandarmadan silah tacirine operasyon
    4. Saadet Partisi Konya Milletvekili..
    5. Leyla Yaman, Milli Takımda
    6. Şehit eşinden AYM’ye tepki
    7. TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor
    8. "Gayret ettik, çalıştık, yılları boşa..
    9. İHH'dan Pakistan'a 8 mobil klinik
    10. Büyükşehirden özel öğrencilere spor..
    11. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde..
    12. Konyaaltı Belediyesi personeline..
    13. Türkiye Finans kira sertifikası..
    14. Isparta’da saman yüklü tırın kupası..
    15. Yeni Malatyaspor, Partizan maçı..
    16. Turgutlu Belediye Meclisi canlı..
    17. İstanbul’da 23 kaçak göçmen yakalandı
    18. 32 kişilik kadroya bin 565 kişi..
    19. Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı..
    20. Doğan Kasadolu’nu HSK haklı buldu
    21. Bizim çocuklar spor kulübü kuruldu
    22. Yüz estetiği ile 10 yaş gençleşin
    23. Eyüpsultan’da açık hava sinema..
    24. ANALİZ - Kongo’nun kobalt zenginliği..
    25. İzmir'de çocuğuna tekme atan baba..
    26. Aranan şüpheli işe başlayınca yakayı..
    27. Akçakoca'da doğal afetin zararları..
    28. Belediye Kütahyaspor’dan stoper..
    29. Sudan’da göstericileri öldüren 9 asker..
    30. Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin