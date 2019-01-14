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Aranan "siber dolandırıcılık" zanlısı yakalandı

Hakkında 117 suçtan aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Ceyhun T. cezaevine gönderildi

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:54
Aranan "siber dolandırıcılık" zanlısı yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da hakkında 117 suçtan aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan siber dolandırıcılık zanlısı yakalandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla ilgili hakkında aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 8 Ocak'ta Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde bir adrese düzenlediği baskında, şüpheli Ceyhun T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 75 bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 20 dolandırıcılık, 6 basın yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık, 4 resmi belgede sahtecilik, 6 hırsızlık, 2 görevli memura mukavemet, 2 mala zarar verme, başkasına ait kredi banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak ve güveni kötüye kullanma suçlarından toplam 117 aranma kararı bulunduğu ve bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:54
  1. aranan şahıslar
  2. İstanbul
  3. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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