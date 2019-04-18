Aranan şahıs uyuşturucu satarken yakalandı Adana’da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, uyuşturucu sattığı iddiasıyla yakalandı.

Adana’da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, uyuşturucu sattığı iddiasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Metin U.’nun (27) yine uyuşturucu sattığını belirledi. Polis hükümlünün satış yaptığı merkez Seyhan ilçesindeki adrese baskın yaptı. Şahıs kovalama sonrası yakaladı. Daha sonra emniyete getirilen Metin U., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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