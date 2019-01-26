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Aranan PKK'lı terörist Diyarbakır'da enselendi

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 'Şervan Fargin' kod adlı M.K. adlı terörist, yakalandı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 10:20
Aranan PKK'lı terörist Diyarbakır'da enselendi

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla, terör örgütü PKK tarafından örgütsel faaliyetlerde bulunması için 'Şervan Fargin' kod adlı M.K. teröristin kente gönderildiğini belirledi.

Ekipler, Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Kobani'de 1 yıl kalmış

Diyarbakır Valiliği, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. M.K.'nın 2015 yılında örgüte katıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Terör örgütü PKK'ya 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde katılım yapan hakkında aranma ve yakalanma kaydı bulunan terör örgütü tarafından sözde gizli güç olarak şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirilen, 1 yıl süre ile Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinde bulunan terör kamplarında kadınteröristlerin sevk edilmesinde ve nöbet faaliyetlerinin icra edilmesinde görevli olduğu tespit edilen 'Şervan Fargin' kod adlı M.K. isimli teröristin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi’nde belirlenen adreste yapılan operasyonda, terörist M.K. yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 10:20
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