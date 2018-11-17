THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

Aranan katil zanlısı Kahramanmaraş'ta yakalandı

Gaziantep'te geçen ay bir pastanede işlediği cinayet sebebiyle aranan katil zanlısı, Kahramanmaraş'ta saklandığı evde yakalandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:13
Aranan katil zanlısı Kahramanmaraş'ta yakalandı

Gaziantep'teki bıçaklı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili aranan zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde geçen ay pastanedeki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Mehmet Kara'nın katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Pastane ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının H.A. olduğunu belirledi.

"Annesi, annem gibiydi"

Şüphelinin Kahramanmaraş'ta bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda, polisi fark edip yandaki binaya atlayıp kaçmaya çalışan H.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, hastane çıkışında görüntü almaya çalışan basın mensuplarına, "Pişmanım, amacım öldürmek değildi, kendimi savunmaktı. Annesi, annem gibiydi, biz bir aile gibiydik" dedi.

Adliyeye sevk edilen zanlı H.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Şehitkamil ilçesinde 16 Ekim'de bir pastanede meydana gelen bıçaklı kavgada Mehmet Kara hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 17:13
  1. Kahramanmaraş
  2. Gaziantep
  3. bıçaklı kavga
  4. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği
  5. güvenlik kamerası kayıtları
  6. kasten adam öldürmek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul TEM Otoyolu'nda çekici eylemi
    1. İstanbul TEM Otoyolu'nda çekici eylemi
    2. Balon ekmek nasıl yapılır?
    3. Kendilerini kamu görevlisi olarak..
    4. Hayvan hırsızlığı şüphelileri..
    5. Bakan Pekcan: Dünyanin 35 noktasına..
    6. Sakarya'da 2 milyon lira değerinde..
    7. Kemik sağlığınız için kalsiyum ve D..
    8. Batılı devletlerin terör devleti..
    9. Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık..
    10. 8 kilometrelik TIR kuyruğu
    11. Yük treni yayaya çarptı: 1 yaralı
    12. Şişen ayaklara hurma suyu
    13. Devlet eliyle oynatılan kumara,..
    14. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    15. Türkmenlerden sokağa çıkma çağrısı!
    16. İzmir'de genç kadın annesini..
    17. Bakan Ruhsar Pekcan Bulgaristan'a..
    18. Galatasaray, Sinan ve Belhanda..
    19. Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul'a ihanet..
    20. Karabük Açıkgöz'ü gönderdi! İşte yeni..
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’