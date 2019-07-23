Aranan iki şüpheli polisten kaçamadı
Aydının Didim ilçesinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan iki şüpheli polis tarafından yakalandı.23 Temmuz 2019 Salı 18:35
Aydının Didim ilçesinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan iki şüpheli polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Basit Yaralama” suçundan aranması bulunan İ.O. ile, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma” suçundan aranma kaydı bulunan S.E. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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