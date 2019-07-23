Aranan iki şüpheli polisten kaçamadı Aydının Didim ilçesinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

Aydının Didim ilçesinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Basit Yaralama” suçundan aranması bulunan İ.O. ile, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma” suçundan aranma kaydı bulunan S.E. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.