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Uyuşturucudan aranan çok sayıda kişi yakayı ele verdi

Adana'da uyuşturucudan aranan 2 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılan 26 hükümlü yakalandı ve ceza evine gönderildi.

22 Mart 2019 Cuma 09:45
Uyuşturucudan aranan çok sayıda kişi yakayı ele verdi

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması, kabul edilmesi” suçlarından tutuksuz yargılanan ikisi kadın 26 kişinin hapis cezasının kesinleşmesi nedeniyle hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmayla haklarında 2 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezası verilen 26 hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen hükümlüler daha sonra sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:45
  1. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Uyuşturucu

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