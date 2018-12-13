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Aranan hükümlü yakalandı

Yakalanan kişinin, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden eski manken Filiz Aker'in ağabeyi olduğu öğrenildi

13 Aralık 2018 Perşembe 18:11
Aranan hükümlü yakalandı

İSTANBUL (AA) - "Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan Süleyman B. (65) yakalandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı, "kasten öldürme" suçundan 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşen Süleyman B. hakkında, 5 Aralık'ta yakalama kararı çıkardı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, karar üzerine hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Esenyurt'taki kız kardeşinin evinde saklandığı belirlenen Süleyman B'yi, operasyonla yakaladı.

Süleyman B, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hükümlü Süleyman B'nin, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden eski manken Filiz Aker'in ağabeyi olduğu öğrenildi.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:11
  1. Aranan Şahıslar Büro Amirliği
  2. Asayiş Şube Müdürlüğü
  3. Filiz Aker

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