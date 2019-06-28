0553 313 94 23

Aranan hırsızlık zanlısını bekçiler yakaladı

Bursa’nın İznik ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.

28 Haziran 2019 Cuma 14:27
Aranan hırsızlık zanlısını bekçiler yakaladı

Bursa’nın İznik ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.


Mahmut Çelebi Mahallesi’nde gece devriyesi atan bekçiler, ilçe terminalinde şüpheli gördükleri Mesut B’yi durdurup kimlik sorgusu yaptı. Yapılan incelemede zanlının hırsızlık suçlarından 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri Mesut B’yi emniyete götürdü. İfadesi alınan zanlı çıkarıldığı mahmekeme tarafından tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyon
    1. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına"..
    2. Mide bulandıran hareket! Metin uca..
    3. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu..
    4. Tekirdağ'da Şarköy cemevi açıldı
    5. Sıfır Atık Projesi’nde Diyarbakır’daki..
    6. Başkan Öztürk, Yahyalı Spor Okulu’nu..
    7. Manavgat’ta binler ’Duman’la buluştu
    8. Yeni Malatyasporlu futbolcular..
    9. Galatasaray ortaokula nakil nasıl..
    10. Yaralı halde bulunan 138 yaban..
    11. Mimarsinan OSB ile Türk Telekom..
    12. Süs tavuğundan inşaat malzemesine..
    13. Havacılardan sıra dışı mezuniyet töreni
    14. Salihli’deki Galatasaraylılardan çift..
    15. Hükümlüler Selimiye Camisi'nin..
    16. Klasik araçlar Büyükçekmece’de
    17. Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik..
    18. Çarptığı aracın sürücüsünü öldüren..
    19. Yeteri Kadar Su İçmediğinizi Gösteren..
    20. Çin ve Rusya anlaştı! Doların belini kır
    21. Mardinli çocukları sevindirdi
    22. Anadolu Farm örgüt üyeleri vatandaşı..
    23. Kuzey Carolina'da uçak evin üstüne..
    24. Stratejik Planlama Bilgilendirme..
    25. Aras Kargo’dan sokak hayvanları için..
    26. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    27. Nalınlar tiyatro oyunu beğeniyle..
    28. Eğitimde şehit olan uzman onbaşıya son..
    29. Alanya’da haşere mücadelesi sürüyor
    30. Düzce’de Jandarmadan sıkı denetim
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!