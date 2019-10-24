Firari HDP'li eski Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz yakalandı Hakkında terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan HDP'li eski Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz Ankara'da yakalanarak cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ağrı'nın Patnos ilçesinin HDP'li eski Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz'ın firari olarak Ankara'da saklandığına ilişkin bilgi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polisten operasyon Yılmaz'ın Mamak ilçesindeki bir adreste saklandığını tespit eden İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan Yılmaz, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası nedeniyle emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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