Firari HDP'li eski Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz yakalandı
Hakkında terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan HDP'li eski Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz Ankara'da yakalanarak cezaevine konuldu.24 Ekim 2019 Perşembe 10:36
Alınan bilgiye göre, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ağrı'nın Patnos ilçesinin HDP'li eski Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz'ın firari olarak Ankara'da saklandığına ilişkin bilgi üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Polisten operasyon
Yılmaz'ın Mamak ilçesindeki bir adreste saklandığını tespit eden İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan Yılmaz, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası nedeniyle emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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