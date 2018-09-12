FETÖ'den hakkında araması bulunan zanlı askeri yasak bölgede yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan üzerinden Arupa'ya geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi Tuğrul G. Hudut Birliği askerleri tarafından askeri yasak bölgede yakalandı.12 Eylül 2018 Çarşamba 10:08
Edirne'de, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçme girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüpheli, hudut askerlerince yakalandı.
HAKKINDA ARAMA VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI BULUNUYOR
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Yunanistan'a geçme teşebbüsündeki kişiyi tespit etti.
Askeri yasak bölgede yakalanan kişinin FETÖ üyeliğinden hakkında arama ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Tuğrul G. (30) olduğu belirlendi.
Zanlının sorgusu sürüyor.
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