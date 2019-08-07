Aranan FETÖ şüphelisi Sakarya’da yakalandı Eskişehir’de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan kadın şüpheli Sakarya’da yakalandı.

Eskişehir’de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan kadın şüpheli Sakarya’da yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında ’Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan Emine S.’nin Sakarya’da olduğunu tespit etti. Şüpheli Emine S., Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma sonucu saklandığı evde yakalanarak Eskişehir’e getirildi.

Öte yandan örgütün gizli haberleşme programı ’ByLock’ kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü de öğrenildi.

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