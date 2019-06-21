Aranan FETÖ şüphelileri Eskişehir’de yakalandı
Eskişehir’de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan 4 şüpheli yakalandı.21 Haziran 2019 Cuma 14:20
Eskişehir’de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden FETÖ soruşturmaları çerçevesinde muvazzaf astsubaylar M.K., K.Y., Ö.G. ve açığa alınan F.H.T. hakkında gözaltı kararı verildi. Adresleri belirlenen şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın sürdüğü İzmir’e gönderilecekleri öğrenildi.
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